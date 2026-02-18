Secondo appuntamento del 2026 per “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa che offre supporto e risposte concrete a sindaci e amministratori locali su temi di grande interesse per il sistema dei Comuni.
Dopo il successo dell’evento svoltosi a Invorio (NO), il prossimo 17 marzo sarà la volta di Torino con un evento dal titolo “Come rendere sostenibile la mobilità nei Comuni: veicoli, competenze e supporto operativo”. L’appuntamento è dalle ore 17 alle 19, nella sede della Città metropolitana di Torino (Sala Stemmi), in corso Inghilterra 7.
Gli incontri rappresentano un importante momento di informazione e di confronto per gli amministratori piemontesi.
Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile A QUESTO LINK.