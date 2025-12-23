Riprendono gli appuntamenti con “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa che offre supporto e risposte concrete agli amministratori piemontesi su temi di stretta attualità per il sistema degli Enti locali. Gli incontri rappresentano un importante momento di informazione e di confronto con gli amministratori del territorio.
Il primo evento del 2025 si svolgerà a Invorio (NO), il prossimo 16 gennaio e sarà dedicato al tema dell’efficientamento energetico nella PA locale. Appuntamento dalle ore 17 alle 19, in località Tenuta Montezeglio.
Il programma dell’evento prevede i saluti del sindaco, Flavio Pelizzoni e del presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, cui seguiranno gli interventi tecnici e il dibattito con gli amministratori locali presenti.
Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile A QUESTO LINK.