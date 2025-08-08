Grazie alla collaborazione tra ANCI Piemonte, Mastercard e Xcc (azienda specializzata in soluzioni di Cloud Computing), i Comuni piemontesi avranno un nuovo strumento per analizzare i flussi turistici e i comportamenti dei consumatori nei loro specifici territori. Tutto ciò sarà possibile attraverso il portale GeoSpending, il servizio innovativo in grado di offrire un’analisi dettagliata delle scelte di consumo e di fornire una panoramica dettagliata delle abitudini e delle preferenze commerciali.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire azioni strategiche volte a incentivare lo sviluppo locale in modo consapevole ed efficace. “Sviluppare scelte strategiche mirate, in linea con la domanda effettiva del mercato – dice il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino – offrirà ai Comuni la possibilità di misurare in modo preciso l’impatto di iniziative e progetti realizzati in Piemonte. Siamo lieti di offrire ai nostri Comuni, alle Unioni e ai GAL un’opportunità in più per prendere decisioni efficaci e mirate, in grado di favorire la crescita e lo sviluppo territoriale”.

Grazie al nuovo servizio, le performance economiche di ogni iniziativa verranno valutate con precisione, anche nelle realtà di minore dimensione. Il portale consentirà di elaborare report dettagliati contenenti i dati relativi a periodi e aree di interesse, che si tratti di eventi specifici o range temporali (ad esempio, la settimana di Ferragosto o la Festa della Liberazione). L’analisi permetterà inoltre di effettuare confronti con altre iniziative e periodi e i dati raccolti potranno essere utilizzati per pianificare in modo efficace attività e campagne promozionali.

Nell’ambito del servizio ANCI Piemonte si prepara ad offrire ai Comuni consulenze mirate (principalmente in modalità telematica) e ad organizza eventi territoriali sulla scia del successo di “ANCI Piemonte Incontra”, con l’obiettivo di facilitare il confronto tra gli attori coinvolti e avviare collaborazione e strategie di sviluppo.

Il servizio è rivolto ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni Montane e ai GAL e prevede la possibilità di scegliere tra due “Pacchetti”: Pacchetto Base e Pacchetto Premium.

Il “Pacchetto Base” include un report personalizzato e l’organizzazione di un evento territoriale.

Il “Pacchetto Premium” prevede un abbonamento annuale con 4 report, accesso autonomo al portale e organizzazione di un evento territoriale.

Per informazioni sui costi e per ogni altro dettaglio è necessario compilare il modulo disponibile A QUESTO LINK. La compilazione non comporta alcun impegno ma è fondamentale per avviare un primo contatto con un membro dello staff di ANCI Piemonte volto ad analizzare e comprendere le esigenze specifiche del Comune ed, eventualmente, definire un percorso personalizzato.