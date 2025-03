Su invito della Regione, ANCI Piemonte è diventata partner del Polo di Santena della Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), per aprire a tutti i comuni piemontesi l’offerta di formazione specialistica offerte dalla Scuola.

“Un’opportunità importante per la formazione degli amministratori”, afferma il presidente ANCI Piemonte Davide Gilardino. “Anci Piemonte continua con l’impegno nel garantire servizi ai comuni affinché siano sempre maggiori per sviluppare competenze e soprattutto offrire risposte alle necessità che quotidianamente si affrontano”.



Il primo ciclo è su: “Digitalizzazione e modernizzazione dei contratti – Corso di formazione di aggiornamento utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti -Modulo C – L’utilizzo della metodologia BIM per la progettazione, nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti” e si svolgerà per 5 giornate a partire dal 9 aprile 2025 presso il Polo formativo territoriale SNA del Piemonte in Piazza Visconti Venosta a Santena.



È possibile iscriversi compilando il form https://www.anci.piemonte.it/sna9apr25 ed è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80% delle giornate.

Il termine per le iscrizioni è fissato alle 23:59 del 1 aprile 2025.



Qualora non sia possibile partecipare a questo primo corso, è sempre possibile segnalare l’interesse a una seconda edizione, che potrà essere organizzata in estate/autunno 2025, con un minimo di 25 ed un massimo di 50 partecipanti.



Per informazioni, scrivere a corsi@anci.piemonte.it.