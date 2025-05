“Fondamentale, quando si parla di innovazione e tecnologia, pensare a una strategia condivisa affinché anche i piccoli comuni possano essere inclusi. Come ANCI cerchiamo di fare la nostra parte con iniziative, come il progetto P.I.C.C.O.L.I., che si muovono nella direzione di potenziare le competenze e la capacità organizzativa degli enti locali di minori dimensioni.”

Così il Presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, al margine della sua partecipazione a ForumPA 2025.

“Le grandi opportunità della digitalizzazione – continua il Presidente – consentono ai Comuni di semplificare processi amministrativi, migliorare l’accesso ai servizi, ottimizzare la gestione del territorio, promuovere la partecipazione civica e rendere più efficiente la comunicazione interna ed esterna. Per questo è necessario, insieme agli altri Enti e all’Università, collaborare per avere sempre più modelli organizzativi specifici che favoriscano l’innovazione in modo sostenibile ed efficace; pensiamo alla cooperazione intercomunale per la condivisione di risorse umane specializzate e, imprescindibile, alla formazione e all’aggiornamento continuo del personale. ”

“Concludo con un esempio di successo legato al “fare rete” che ho riportato durante il dibattito: la collaborazione e la condivisione tra piccoli Comuni si è mostrata vincente nel vercellese, con un’unione di 56 realtà riunite nell’area territoriale “Borghi delle Vie d’Acqua”, portando avanti non solo progetti in sinergia che favoriscono l’attrattività del territorio e soprattutto conservano e promuovono identità e tradizioni, ma anche un supporto nelle pratiche amministrative e nella ricerca di fondi, considerando l’Ente provinciale capofila”.