Grazie al portale Geospending, da questa estate i Comuni piemontesi hanno un nuovo strumento per analizzare i flussi turistici e i comportamenti dei consumatori. Il servizio è in grado di analizzare i flussi di spesa e di offrire una panoramica dettagliata sulle abitudini e le scelte di consumo di coloro che utilizzano il circuito Mastercard.

La novità fa parte di un accordo sottoscritto nei mesi scorsi da ANCI Piemonte, Mastercard e Xcc (azienda specializzata in soluzioni di Cloud Computing) con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale analizzando l’impatto di eventi specifici (concerti, festival, fiere, campagne di marketing ecc.) sulle dinamiche dei territori.

Nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea nazionale ANCI svoltasi a Bologna, una delegazione di ANCI Piemonte guidata dal presidente Davide Gilardino e dalla vicepresidente con delega alla Montagna Francesca Delmastro Delle Vedove ha fatto visita allo stand di Mastercard, rinnovando di fatto la collaborazione con i due importanti partner. In particolare, Gilardino ha voluto sottolineare come: “Grazie al servizio offerto da Mastercard e Xcc, i Comuni possono valutare le performance economiche di ogni iniziativa. Così, per esempio – ha detto – ho potuto vedere come durante Risò, il festival del riso svoltosi a Vercelli, le maggiori entrate siano arrivate da visitatori piemontesi e lombardi mentre i settori che hanno beneficiato di più dell’evento sono state la ristorazione e l’abbigliamento”.

Nello specifico, la piattaforma analizza i dati relativi alle categorie merceologiche degli acquisti, alla provenienza (regione o nazione) del consumatore e alla sua permanenza nei territori di riferimento. Geospending è dunque un’opportunità in più per valutare come cambia nel tempo l’economia del territorio, con un’attenzione particolare all’andamento dei flussi turistici in un determinato arco temporale.

