L’Anci esprime la totale e sincera solidarietà al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, vittima di un attentato vile e realmente pericoloso, che colpisce non solo la persona ma l’intero mondo dell’informazione libera e indipendente.

L’Anci condanna con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o minaccia nei confronti di chi esercita il diritto-dovere di informazione. La libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati in maniera indipendente, completa e trasparente, sono pilastri fondamentali della democrazia, valori che vanno difesi sempre e con determinazione.

L’Anci e i sindaci sono e saranno al fianco di tutti gli operatori dell’informazione che, con coraggio, impegno e civismo, contribuiscono alla crescita di una società più consapevole, giusta e democratica.