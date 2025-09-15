La Città metropolitana di Torino e ANCI Piemonte lanciano ufficialmente una Comunità di Pratica per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza I EDIZIONE. L’iniziativa risponde all’esigenza di creare un sistema integrato in grado di affrontare in modo efficace e coordinato le sfide normative in atto, promuovendo una gestione più trasparente dei processi pubblici.

Il progetto si presenta come un vero e proprio osservatorio qualificato , creato per offrire un punto di riferimento operativo a tutti gli enti del territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato, approfondire le tematiche legate alla corruzione e alla trasparenza, analizzando gli impatti delle nuove normative e, dall’altro, elaborare e testare modelli operativi standardizzati e strumenti digitali innovativi, diventando un vero e proprio laboratorio di sperimentazione .

, creato per offrire un punto di riferimento operativo a tutti gli enti del territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato, approfondire le tematiche legate alla corruzione e alla trasparenza, analizzando gli impatti delle nuove normative e, dall’altro, elaborare e testare modelli operativi standardizzati e strumenti digitali innovativi, diventando un vero e proprio . I partecipanti di condividere esperienze, risorse e competenze specialistiche, mettendo a sistema conoscenze e competenze specifiche. La Comunità di Pratica sarà un luogo di confronto e. al tempo stesso, un centro per la formazione e l’aggiornamento continuo.

La fase iniziale dei lavori sarà segnata da due incontri in presenza, che si terranno nell’Auditorium della Città metropolitana di Torino. Il primo appuntamento, dal titolo “Accompagnare l’adozione della delibera ANAC 495: una guida pratica”, è in programma lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 9 alle 14, con la partecipazione del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e della vicepresidente di ANCI Piemonte nonché consigliera metropolitana Sonia Cambursano.

Il secondo evento si terrà venerdì 7 novembre 2025 sempre dalle ore 9 alle 14 e si intitolerà “Nasce il PIAO Innovation Lab: dalla Compliance al Valore Pubblico”. L’incontro si concentrerà sui contenuti strategici per il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e approfondirà il tema della mappatura e della gestione dei rischi corruttivi e delle semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Docente di entrambi gli eventi sarà Michele Solla, esperto in anticorruzione e trasparenza. Durante gli incontri sono previsti laboratori di sperimentazione per sviluppare strumenti pratici, come guide operative, kit per l’analisi dei rischi e check-list di verifica.

Gli enti interessati a partecipare possono iscriversi cliccando sui link sottostanti: