L’ANCI Piemonte è lieta di invitare i sindaci piemontesi ad un importante momento di confronto e di approfondimento, alla presenza di esperti e di amministratori locali, per la “Presentazione dei risultati del corso antiriciclaggio svolto da ANCI Piemonte”.

L’evento si terrà venerdì 22 novembre alle ore 10 nella Sala Azzurra del Lingotto di Torino, in occasione della XLI Assemblea di ANCI nazionale.