Grande partecipazione a Strambino (TO) per la conferenza regionale ASSORUP sul nuovo Codice dei Contratti pubblici. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, del Comune e con il sostegno di partner come DigitalPA, Technical Design e Consorzio Leonardo Servizi Lavori. L’evento ha visto la partecipazione di circa 100 professionisti del settore, con crediti formativi riconosciuti dagli Ordini degli Avvocati, Geometri e Architetti. A dare il via ai lavori, i saluti istituzionali del sindaco Sonia Cambursano, del vicepresidente ANCI Piemonte Michele Pianetta e della vicepresidente II Commissione della Regione Piemonte Nadia Conticelli, seguiti dalla presentazione ufficiale dell’ambasciatrice ASSORUP, Luciana Mellano.

Relatori d’eccezione l’avvocato Francesco Dal Piaz, esperto in diritto degli appalti, il dottor Paolo Marta, magistrato della sezione piemontese della Corte dei Conti e i rappresentanti degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria.

La tavola rotonda ha approfondito le sfide del Decreto Legislativo n. 209/2024, con focus sulla fase esecutiva degli appalti e il ruolo cruciale dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP). Nel 2024, il sistema italiano ha movimentato 271,8 miliardi di euro in contratti pubblici. Tuttavia, lo Stato ha destinato alla formazione dei RUP appena 1,8 milioni di euro (lo 0,000006% del valore gestito). Secondo uno studio di Confartigianato, le PMI italiane investono solo l’1% del proprio fatturato in formazione. Da qui l’idea di ASSORUP di presentare una petizione al Parlamento affinché nella prossima Legge di Bilancio siano stanziate risorse sufficienti per guidare la formazione, la valorizzazione e gli incentivi dei RUP.

Guarda le interviste al presidente ASSORUP e al vicepresidente Pianetta