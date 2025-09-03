ANCI Piemonte, in collaborazione con AssoRup ed IBIMI, associazione nazionale dei Responsabili unici del progetto (Rup) e Istituto per il Building Information Modelling Italia, e API Torino, Associazione Piccole e Medie Imprese, annuncia il lancio di due nuovi percorsi formativi dedicati al tema degli appalti pubblici innovativi nell’ambito del progetto europeo EDIH PAI – Public Administration Intelligence.

Gli appalti rappresentano uno degli strumenti più importanti per guidare il cambiamento, favorire la transizione digitale ed ecologica e promuovere politiche pubbliche orientate alla sostenibilità e all’innovazione. I corsi sono pensati per fornire alle Pubbliche Amministrazioni piemontesi strumenti e competenze strategiche utili ad affrontare le sfide poste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ad orientare la spesa pubblica verso obiettivi di innovazione, sostenibilità ed efficacia.

L’obiettivo ambizioso delle due formazioni è quello di fornire ai Comuni strumenti e conoscenze che consentano di utilizzare al meglio gli appalti come leva di sviluppo locale. In quest’ottica, ANCI Piemonte si propone di accompagnare i Comuni in un vero e proprio percorso di crescita, che pone in primo piano il ruolo delle stazioni appaltanti quali attori capaci di guidare il mercato verso l’innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, procedendo in linea con le priorità del PNRR e in sinergia con le strategie nazionali ed europee.

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa il contributo offerto dal progetto europeo EDIH PAI. I Poli Europei di Innovazione Digitale (EDIH), finanziati dall’Unione Europea, rappresentano dei veri e propri sportelli di supporto all’innovazione e sono in grado di affiancare la PA, le imprese e il Terzo Settore nei processi di trasformazione digitale. In questo contesto, il progetto EDIH PAI ha come obiettivo il potenziamento delle capacità dei territori di rispondere alle sfide digitali, e i corsi sugli appalti innovativi si inseriscono in questa missione come un’opportunità concreta per la formazione del personale amministrativo.

Struttura e contenuti dei corsi

I due percorsi, in partenza in autunno, saranno articolati in moduli formativi online e offriranno una formazione completa e aggiornata.

I principali argomenti trattati riguarderanno i principi fondanti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le piattaforme digitali di approvvigionamento e il Public Procurement of Innovative solutions (PPI), quali leve per promuovere innovazione e sostenibilità nella spesa pubblica. Saranno inoltre approfonditi i temi del disciplinare di gara e del controllo dei requisiti tramite FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). I due programmi includeranno, inoltre, un inquadramento delle nuove frontiere della progettazione digitale (BIM), l’evoluzione del partenariato pubblico-privato e gli strumenti di pianificazione in linea con gli obiettivi ambientali europei (EPBD), con riferimenti trasversali al bilancio ESG (Environmental, Social, and Governance) e al Conto Termico 3.0.

Informazioni e iscrizioni

Il percorso si rivolge a RUP (Responsabili Unici del Progetto), dirigenti e funzionari con responsabilità di spesa, e coniuga teoria e prassi per consolidare una comunità professionale competente e consapevole.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno seguito almeno il 50% del programma.

La formazione sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di cinque Comuni iscritti. A partire dall’undicesimo Comune sarà possibile partecipare come uditori, senza l’obbligo di adesione formale al progetto EDIH-PAI.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo edihpai_ancipiemonte@anci.piemonte.it. In allegato i calendari dei due corsi di formazione.

Per ulteriori dettagli sul progetto EDIH PAI è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa A QUESTO LINK.

CALENDARIO FORMAZIONE EDIH PAI – APPALTI INNOVATIVI – API TORINO

CALENDARIO FORMAZIONE EDIH PAI – APPALTI INNOVATIVI – ASSORUP