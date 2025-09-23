A seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata lo scorso 10 settembre, con decreto 16 settembre 2025 la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ha approvato il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per il triennio 2025-2027 e l’annesso Quadro operativo.

I documenti sono stati oggetto di confronto in seno all’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e recepiscono molte delle proposte formulate da Anci.