È aperto l’avviso di selezione per partecipare al Seminario Tematico Residenziale “Aree interne e cultura: valori, modelli e strumenti per ridisegnare il territorio”, in programma dal 28 al 30 maggio 2026 a Matera.

L’iniziativa è promossa da PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori, progetto di ANCI co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, a valere sul Fondo per le politiche giovanili 2023.

Il seminario è rivolto agli amministratori locali under 35 e intende approfondire i temi della trasformazione, inclusione e partecipazione nelle aree interne, con un focus sul ruolo della cultura come leva di sviluppo territoriale.

Le candidature possono essere presentate compilando l’apposito form entro le ore 15.00 di lunedì 11 maggio 2026.

SCARICA l’AVVISO PUBBLICO con requisiti, criteri di selezione e modalità di partecipazione.