Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il decreto per il riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025, quale quota del FELS (Fondo speciale equità) per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché la nota metodologica degli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, stabilite previa proposta della Commissione fabbisogni standard.

