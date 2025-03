È online la graduatoria dell’Avviso ANCI per la presentazione di “Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 e per la realizzazione di progetti innovativi”, a valere su risorse del Fondo Politiche Giovanili.

Sono 24 i Comuni che potranno avviare progetti per riattivare spazi e immobili pubblici inutilizzati, attraverso l’assegnazione degli stessi a giovani under 35. Tra questi i Comuni di Novara e Torino. Le iniziative riguarderanno settori come la cultura, l’ambiente, i servizi ad alto impatto sociale, l’innovazione digitale e le smart cities.

L’Avviso, che destina risorse complessive per 7 milioni di euro, ha registrato un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione che di qualità dei progetti pervenuti, che potevano essere presentati da Comuni capoluogo e Città metropolitane e, più in generale, da Comuni e Unioni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

“I risultati dell’Avviso sugli spazi da destinare ai giovani sono un’ulteriore conferma della capacità dell’ANCI di incontrare i fabbisogni dei territori – sottolinea il vicepresidente ANCI alle Politiche giovanili, Roberto Pella -. Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che con il supporto tecnico del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha confermato nel tempo il riconoscimento dell’Associazione come interlocutore privilegiato nel sostenere politiche giovanili che abbiano un forte impatto locale, attraverso il ruolo diretto dei Comuni”.

“Il bando promosso da ANCI anche grazie al supporto del Governo – dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – arricchisce l’offerta di opportunità a disposizione dei Comuni, nell’ambito della strategia di collaborazione tra l’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni e gli enti territoriali e locali. L’assegnazione di spazi e immobili pubblici a under 35 per la realizzazione di progetti innovativi, promossa attraverso questa iniziativa da ANCI, si inserisce nel portafoglio di opportunità a disposizione dei giovani, che il Governo condivide con Regioni, Province e Comuni per creare un collegamento solido con il mondo del lavoro, offrendo a ragazzi e ragazze una qualificata esperienza formativa”.