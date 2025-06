Prosegue il ciclo di incontri sull’Assegno di Inclusione, organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto della Banca Mondiale, con il webinar in programma il 26 giugno, dalle ore 11:00 alle 13:00, dedicato ad un approfondimento sul rinnovo delle domande da parte dei beneficiari dell’ADI al termine dei 18 mesi di fruizione e del successivo mese di sospensione.

Il webinar approfondirà in particolare le procedure per il rinnovo nonché gli adempimenti che spettano all’amministrazione comunale a seguito della presentazione della domanda da parte del cittadino sia per quanto riguarda le verifiche dei requisiti che per quanto concerne la presa in carico del nucleo familiare.