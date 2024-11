“Rivolgo un saluto molto cordiale ai rappresentanti delle istituzioni presenti, alla città di Torino e al sindaco Lo Russo, nonché al presidente Gaetano Manfredi. Saluto che si unisce all’augurio di buon lavoro”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia inaugurale della XLI Assemblea annuale dell’ANCI, al Lingotto di Torino, per l’elezione del nuovo presidente dell’associazione. “Vi assicuro che visti da questa parte – ha raccontato Mattarella – siete una magnifica raffigurazione dell’Italia intera e l’ANCI oggi sta vivendo una nuova sfida con il cambio del testimone. A tutti gli amministratori va la vicinanza della Repubblica, per il loro impegno quotidiano, perché sono rappresentanti in prima linea”.

Riferendosi, poi, alla percentuale di affluenza al voto nelle passate elezioni amministrative, il Presidente ha incentivato i sindaci ad “avere cura della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, farla cresce perché è un simbolo di buona condizione di salute per l’Italia. I Comuni – hai poi ricordato – sono l’emblema delle diversità ma rappresentano la libertà e l’unità su cui si basa il nostro paese. I costituenti vollero costruire l’Italia sul perno di un pluralismo sociale ed è anche per questa ragione dovremmo adoperiamoci affinché la partecipazione al voto torni a salire in tutto il Paese”.