Dopo la presentazione dello scorso 14 febbraio a Torino, prendono ufficialmente forma in questi giorni le consulte tematiche di ANCI Piemonte. A distanza di un mese dall’evento di presentazione, nei giorni scorsi si è insediata l’XI Consulta dell’associazione. Si occuperà di associazionismo e volontariato, sicurezza del territorio, prevenzione del degrado e polizia locale.

Il primo incontro della nuova consulta si è svolto nella sala polivalente “Albino Calletti” del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) ed è stato aperto dal sindaco e vicepresidente ANCI Piemonte, Massimo Stilo e dal direttore dell’associazione Marco Orlando.

Nel corso dell’incontro, la Consulta ha eletto presidente Dario Lorenzoni, assessore del Comune di Grugliasco (TO).

“Sono soddisfatto di questo primo incontro, il nostro obiettivo è quello di far rete e di confrontarci. Proprio oggi abbiamo voluto presentare la collaborazione avviata con l’UNPLI, l’Unione delle Pro Loco. ANCI Piemonte sta lavorando per far sentire la nostra vicinanza ai Comuni”, ha dichiarato il vicepresidente Stilo, che in seno al comitato direttivo dell’associazione dei Comuni piemontesi detiene le deleghe di competenza della XI Consulta.

