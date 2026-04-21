A partire dal 27 aprile 2026, sarà attivato il canale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l’ottenimento delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e delle concessioni demaniali ex Legge Regionale 18/05/2004 n. 12/2004 e Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. del 16/02/2022 n. 10/R.

Con il portale dedicato ai soggetti coinvolti (committenti, professionisti ed enti locali) sarà possibile inoltrare la modulistica relativa all’istanza, gli elaborati progettuali e tutti i relativi adempimenti successivi.

Nei giorni 24 e 27 aprile 2026 dalle ore 10.00 si terranno due incontri online per la presentazione della nuova piattaforma e per l’illustrazione delle varie funzionalità e procedure di utilizzo. Sarà possibile partecipare collegandosi ai link sottoindicati.

Prima Sessione | Venerdì 24 aprile – ore 10:00

Seconda Sessione | Lunedì 27 aprile – ore 10:00