Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato un Avviso pubblico con modalità “a sportello”, rivolto ai Comuni (esclusi quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per finanziare con un importo complessivo di 3 mln di euro per il 2025 progetti educativi e ricreativi destinati ai minori, come previsto dall’art. 1, comma 213 della L. 2024, n. 207 (Legge Bilancio).

I Comuni potranno presentare domanda di finanziamento tramite PEC, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025, utilizzando esclusivamente il Modello 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella tabella dell’Avviso (art. 5). Saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni di ciascuna regione (artt. 4 e 5 dell’Avviso).

I Comuni, che saranno finanziati per un importo pari a euro 39.473,00, potranno attuare iniziative rientranti in almeno due delle aree di intervento (art. 2 Avviso), entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio al Dipartimento dell’Avviso.

A seguito dell’istruttoria, il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito l’elenco provvisorio, suddiviso per regioni, con le prime quattro domande pervenute al Dipartimento, secondo l’ordine cronologico di invio. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco, avranno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente sarà pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.

Tutta la documentazione compresa quella relativa alla rendicontazione è pubblicata sul sito del Dipartimento: http://famiglia.governo.it – sezione “Avvisi e Bandi”.