Prima riunione, nella sede di Corso Inghilterra a Torino, per la V Consulta di ANCI Piemonte, dedicata ai temi dello sviluppo economico, delle attività produttive, delle imprese e del commercio.

Nel corso dell’incontro, coordinato da Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese e vicepresidente dell’associazione dei Comuni delegata per materia, la Consulta ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta di Roberto Cavallo, assessore alle attività produttive del Comune di Alba. Sarà lui a seguire le attività del nuovo organismo, coordinandosi con la vicepresidente Piastra e con la struttura operativa dell’associazione.

” Cavallo – ha ricordato la vicepresidente Piastra – è una persona che vanta una grande conoscenza del mondo dell’impresa, del commercio e dello sviluppo economico e al tempo stesso conosce il sistema ambientale, in particolare del mondo dei rifiuti e della sostenibilità. Roberto è la persona giusta per provare a dare un bello slancio ad uno di quei temi che vedono l’ente locale come elemento fondamentale per lo sviluppo economico del proprio territorio”.

Soddisfatto Roberto Cavallo: “Ricevere l’incarico della presidenza della Consulta Sviluppo Economico Attività Produttive ANCI Piemonte è per me un onore. Il nostro territorio è caratterizzato da una grande capacità di resilienza e ha saputo reinventarsi ogni qualvolta ve ne sia stata la necessità. Con la nostra Consulta, proseguiremo sulla strada intrapresa, provando a individuare buone pratiche e a condividerle con i nostri Comuni”.

“Uno sviluppo economico è fondamentale per garantire crescita e soddisfazione del nostro territorio – conclude il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino-. ANCI Piemonte proseguirà con la massima attenzione alle aziende, a partire dalle più piccole, per favorire il commercio e per nuovi insediamenti produttivi che siano da volano per i nostri territori. Buon lavoro alla Consulta”.