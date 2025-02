Sono stati pubblicati sulla piattaforma padigitale2026.gov.it gli avvisi, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento dell’adeguamento alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

Gli Avvisi hanno una dotazione finanziaria di circa 50 Milioni di Euro a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)”, che si aggiungono a quanto già stanziato nei mesi scorsi per l’adeguamento delle piattaforme SUAP.

I beneficiari di questa nuova tornata di finanziamenti sono e i Comuni, che potranno finanziare l’adeguamento alle specifiche di interoperabilità delle piattaforme in uso per lo scambio delle pratiche fra gli uffici tecnici comunali e i SUAP, e le Regioni che, in qualità di Soggetti aggregatori, mettono a disposizione degli Enti terzi del loro territorio proprie piattaforme condivise per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP.

Le amministrazioni interessate potranno presentare la propria candidatura per ottenere il sostegno finanziario dell’adeguamento delle proprie componenti informatiche Enti terzi, così da conformarsi secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 26 settembre 2023. I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni progetto avrà un importo stabilito in base alla tipologia di intervento e alla dimensione del Soggetto attuatore. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025.

Per approfondire le caratteristiche e le modalità di partecipazione all’Avviso, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e Invitalia organizzano un webinar informativo in programma il prossimo 11 febbraio alle ore 10.30.