Venerdì 14 marzo a partire dalle ore 10:30, si terrà un INFODAY sui bandi CERV organizzato in collaborazione con il Punto di Contatto Nazionale CERV Italia alla presenza della dott.ssa Manuela Marsano.

Sarà possibile partecipare all’evento anche da remoto. La partecipazione è consigliata a quei Comuni che intendono partecipare al bando gemellaggi pubblicato sul Portale Funding & Tenders, aperto dal prossimo 9 aprile al 17 settembre 2023.

La partecipazione in presenza, nella sede di ANCI nazionale a Roma, è particolarmente consigliata per coloro che stanno preparando la partecipazione al bando Reti di Città 2025 in scadenza il prossimo 27 marzo, poiché nel pomeriggio è previsto un coaching specifico (clicca QUI per ulteriori informazioni sulla call).

SCARICA IL PROGRAMMA DELL’INFODAY

CLICCA QUI PER REGISTRARTI ALL’INFODAY

(specificare se la partecipazione sarà in presenza o da remoto)