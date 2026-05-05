Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha organizzato un webinar informativo rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), finalizzato a fornire le indicazioni operative e tecniche necessarie per l’utilizzo della piattaforma Multifondo, già attiva dallo scorso 4 maggio.

Il webinar si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 10.30. Per partecipare è necessario iscriversi QUI. Il link alla riunione Microsoft Teams sarà inviato con successiva comunicazione.

L’iniziativa è legata al bando nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Nel corso dell’incontro verranno illustrate la procedura di accesso alla piattaforma e le fasi operative necessarie per:

l’abilitazione dell’ATS sulla piattaforma Multifondo;

l’inserimento e la validazione delle informazioni anagrafiche dell’ATS;

la consultazione dell’elenco dei nominativi relativi alle figure professionali assegnate;

la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione.

Gli ATS potranno accedere alla piattaforma Multifondo fino al prossimo 15 maggio. Le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di caricamento dei dati sono disponibili al link “Indicazioni operative beneficiari – Piattaforma Multifondo”. Seguirà la pubblicazione di un manuale operativo completo dedicato all’uso dell’applicativo.

Per un supporto relativo alla contrattualizzazione del personale assegnato, è possibile scrivere all’indirizzo segreteria.posso@anci.it. Questa forma di affiancamento, dedicata esclusivamente agli ATS, è realizzata nell’ambito del Progetto POSSO, attuato da ANCI e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella cornice del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27).

Per ogni altra comunicazione è possibile scrivere all’indirizzo assunzioniats@lavoro.gov.it