L’Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la nota esplicativa n. 9554 del 15 giugno con cui vengono fornite agli ATS le indicazioni operative in merito alle tempistiche per la conclusione dell’iter di contrattualizzazione del personale assegnato relativo al Bando nazionale per assunzioni di personale a tempo determinato negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), finanziato dal PN Inclusione e lotta alla povertà.
Home Notizie ANCI Nazionale Bando ATS: la nota dell’Autorità di Gestione sulle tempistiche per le assunzioni