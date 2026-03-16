Al via l’edizione 2026 del bando “Bandiera Azzurra”. Bandiera Azzurra è un riconoscimento esclusivo che FIDAL e ANCI assegnano annualmente ai Comuni che si distinguono nella promozione della corsa e del cammino.

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell’atletica leggera, del cammino e della corsa, e di coinvolgere i cittadini di ogni fascia di età, soprattutto le giovani generazioni valorizzando lo sport quale strumento di benessere, di salute, di crescita personale e di coesione sociale.

Quest’anno, i sindaci dei Comuni Bandiera Azzurra saranno invitati da FIDAL per assistere al Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Golden Gala” che si terrà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno, in virtù del loro impegno nella promozione dell’atletica leggera.

Il termine per inviare le candidature è stato prorogato sino al 31 marzo 2026

BANDO BANDIERA AZZURRA 2026

MODULO CANDIDATURA BANDIERA AZZURRA