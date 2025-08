Il Centro per il libro e la lettura è lieto di pubblicare la graduatoria dei comuni vincitori del bando Città che legge 2024. Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, il Bando “Città che legge” 2024 riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di 950.000 euro che, a fronte di una integrazione della dotazione finanziaria di 475.000 euro, ha raggiunto l’ammontare di 1.425.000 euro, assegnati a n. 52 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura. I progetti finanziati hanno fra le finalità: “l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali”.

Informazioni e/o chiarimenti sul Bando possono essere richiesti scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: cittachelegge@cultura.gov.it.

Graduatoria sezione 1 – Comuni fino a 5000 abitanti

Graduatoria sezione 2 – Comuni da 5001 a 15.000 abitanti

Graduatoria sezione 3 – Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti

Graduatoria sezione 4 – Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti

Graduatoria sezione 5 – Comuni sopra a 101.000 abitanti