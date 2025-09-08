Protocollo d'intesa tra credito sportivo e anci

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato un nuovo bando PNRR – Sport e inclusione (clicca QUI), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor di proprietà comunale o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi in realizzazione o esistenti (ad esempio: spogliatoi, servizi  igienici, locale associativo, punto di pronto soccorso, reception), mettendo a disposizione 12.393.407,62 euro a seguito di rinunce da parte dei soggetti attuatori. L’importo massimo per intervento è di 1,4 milioni di euro.

La piattaforma per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 12.00 del 15 settembre fino alle ore 24.00 del 15 ottobre 2025. Tale termine è da considerarsi perentorio. Possono partecipare esclusivamente i Comuni fino a 10.000 abitanti, titolari del diritto di piena proprietà dell’area, già al momento della candidatura, sulla quale si intende realizzare la nuova costruzione e che siano in possesso almeno del PFTE con rapporto finale di verifica e approvato. Le risorse finanziarie verranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili, valutati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, che costituisce il criterio di priorità, secondo la procedura a sportelloGli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

I Comuni beneficiari del finanziamento, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo,  dovranno produrre garanzia fidejussoria dell’importo pari all’1% del contributo assegnato. La garanzia fidejussoria verrà escussa in caso di mancata aggiudicazione e contrattualizzazione con l’operatore economico individuato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo, salvo che ciò non sia imputabile all’ente beneficiario, su cui incombe l’onere della relativa prova.

