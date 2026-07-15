È online il Bando “Cultura Missione Comune 2026”, con il quale l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale
(ICSC) mette a disposizione degli enti pubblici mutui a tasso fisso con interessi totalmente abbattuti per interventi sul patrimonio culturale.
I finanziamenti potranno essere utilizzati per realizzare interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione, salvaguardia, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche su beni e immobili di interesse culturale, oltre che per l’acquisto di beni appartenenti al patrimonio culturale.
Il bando consente inoltre di cofinanziare progetti già sostenuti da fondi PNRR, bandi regionali o contributi per investimenti e opere pubbliche, di finanziare la digitalizzazione di beni culturali e paesaggistici, e di coprire i maggiori costi derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Possono presentare domanda Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026.
Per maggiori informazioni e per consultare il bando integrale A QUESTO LINK.