Sul sito del Dipartimento per lo Sport è online il Bando Sport e Periferie 2026 che promuove lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture sportive.
Diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, l’avviso di quest’anno si rivolge a tutti i Comuni, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Per l’attuazione degli interventi è stato stanziato un finanziamento complessivo pari a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e 70 milioni dedicati alla rigenerazione e al recupero di impianti esistenti.

Nello specifico, l’avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

XIX Assemblea Piccoli Comuni
  • la realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
  • la demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
  • opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti;
  • opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata entro le ore 12:00 del 25 giugno 2026, attraverso la Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile A QUESTO LINK.

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