Nello specifico, l’avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:
- la realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
- la demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
- opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti;
- opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.
La presentazione delle domande potrà essere effettuata entro le ore 12:00 del 25 giugno 2026, attraverso la Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile A QUESTO LINK.