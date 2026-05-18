Quest’anno l’avviso è rivolto a tutti i Comuni, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Per l’attuazione degli interventi è stato stanziato un finanziamento complessivo pari a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e 70 milioni dedicati alla rigenerazione e al recupero di impianti esistenti.

Nello specifico, l’Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali: la realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica; la demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB); opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti; opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alla stessa ora del 25 giugno 2026 , esclusivamente attraverso la Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento, raggiungibile A QUESTO LINK.

Per eventuali richieste di supporto scrivere a supporto.avvisibandi@coninet.it (per chiarimenti sulla piattaforma) e a impiantisticasportiva@governo.it (per chiarimenti sull’Avviso). Sono inoltre disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 06/368.573.95 e 06/368.541.81