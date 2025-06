Un seminario dal titolo “Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata: Il Ruolo degli Enti Locali nella Governance della Rete Territoriale e il Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore” è in programma giovedì 26 giugno, dalle ore 10 alle 13:30, in Sala Bobbio a Torino, in Via Corte d’Appello 16.

L’evento è organizzato da ANCI nazionale e Città di Torino, in collaborazione con ANCI Piemonte con l’obiettivo di presentare strategie e buone pratiche per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata è di grande rilevanza per il Piemonte dove il fenomeno è diffuso in modo capillare anche nelle realtà di minori dimensioni (sono 54 i comuni destinatari di beni confiscati alla criminalità, molto di questi sotto i 5.000 abitanti). I beni confiscati rappresentano un’opportunità per sviluppare progetti sociali, culturali e di inclusione, contribuendo alla rigenerazione urbana e al rafforzamento del tessuto sociale. L’evento sarà, dunque, l’occasione per fare il punto sull’importanza della governance locale. In particolare, sulla costruzione di una rete tra istituzioni pubbliche, enti del terzo settore e realtà private, sulle possibili strategie territoriali, sui benefici dell’assegnazione agli Enti del Terzo Settore e circa l’uso di strumenti di co-programmazione e co-progettazione.

Il seminario sarà moderato da Antonio Ragonesi, capo area Relazioni Internazionali e Politiche Europee, Sicurezza, Legalità e Giustizia, Servizio Civile, Rischi Ambientai e Protezione Civile di ANCI nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino per i saluti istituzionali e il direttore dell’associazione Marco Orlando, con un intervento dal titolo: “Perché stimolare la nascita di convenzioni e consorzi tra Enti pubblici per il recupero di beni confiscati? Esperienze di accordi territoriali e reti di gestione sovracomunali” .

