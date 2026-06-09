Sono 201 i progetti finanziati dal programma “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute e dall’ANCI. A certificarlo è il primo Rapporto sulla mobilità ciclistica nei Comuni italiani, che fotografa una crescente attenzione delle amministrazioni locali verso la mobilità sostenibile, il cicloturismo e la riqualificazione degli spazi urbani.

Come ricorda, peraltro, il Corriere della Sera, il programma ha consentito di attivare investimenti complessivi superiori a 15,7 milioni di euro, grazie a 12,6 milioni di euro di risorse statali e a oltre 3 milioni di euro di cofinanziamenti comunali.

“La mobilità ciclistica non è solo una questione di trasporto, ma un vero e proprio strumento di rigenerazione urbana e sociale», sottolinea il vicepresidente ANCI, Roberto Pella, nella prefazione del Rapporto, evidenziando come gli investimenti in ciclabilità contribuiscano a migliorare la sicurezza stradale, ridurre il traffico e promuovere stili di vita più sani e sostenibili.

La distribuzione territoriale dei progetti evidenzia una partecipazione diffusa in tutto il Paese: il 45% dei Comuni finanziati si trova nel Nord Italia, il 24% nel Centro e il 31% nel Sud e nelle Isole, con il coinvolgimento di 82 province e di tutte le Regioni italiane.

Particolarmente significativo il dato relativo ai piccoli Comuni: il 67% delle candidature proviene da enti con meno di 5.000 abitanti, a conferma dell’interesse crescente delle amministrazioni locali verso interventi capaci di migliorare la qualità della vita, promuovere la mobilità attiva e valorizzare il territorio. Le candidature complessive sono state 1.952.

Il Rapporto evidenzia inoltre un forte fabbisogno ancora non soddisfatto: oltre ai 201 Comuni finanziati, sono infatti 885 i Comuni risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili. Dalla realizzazione e messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili alla promozione del cicloturismo, dai servizi per i ciclisti all’integrazione con il trasporto pubblico, i progetti finanziati confermano il ruolo sempre più strategico della bicicletta nelle politiche urbane e territoriali, come strumento di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sviluppo economico locale.