L’Italia vuole investire in mobilità alternativa, dolce e sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale. È il dato che emerge dal successo dell’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Dopo la massiccia adesione di oltre il 25% dei Comuni, si passa adesso alla fase operativa con la pubblicazione delle graduatorie dei progetti che saranno finanziati grazie ai 12,6 milioni di euro stanziati dal Governo.

Sono circa 500 i Comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole. Ai 201 Comuni che riceveranno direttamente il finanziamento, se ne aggiungono infatti altri 270 che saranno partner dei progetti ritenuti idonei.

La maggior parte dei finanziamenti (67%) sarà rivolto ai Comuni fino a 5mila abitanti, mentre il 17% dei progetti finanziati sosterrà realtà cittadine sino a 80mila abitanti, il restante per il 13% alle città sino a 300mila abitanti, infine per il 3% alle grandi aree oltre i 300mila residenti.

Tutte e 20 le Regioni italiane avranno almeno un progetto finanziato, con il 45% dei finanziamenti che andrà al Nord, il 31% del Sud e nelle Isole ed il 24% nelle regioni centrali.

La provincia di Torino sarà quella con il numero maggiore di Comuni che hanno visto i loro progetti idonei al finanziamento (9), seguita dagli 8 Comuni della provincia di Perugia e dai 6 progetti finanziati per le città delle province di Benevento, Bergamo e Cuneo.

Nello specifico, in Piemonte sono venticinque i Comuni capofila i cui progetti sono risultati idonei: Torino, Aramengo, Bergolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavour, Clavesana, Cuneo, Fubine Monferrato, Maren, Mongrando, Passerano Marmorito, Pavone Canavese, Prali, Racconigi, Rivalta di Torino, Rosignano Monferrato, Rovasenda, Sagliano Micca, Tollegno, Tortona, Valchiusa, Venasca, Villanova Monferrato.

Sul sito www.sportesalute.eu l’elenco completo dei Comuni finanziati dall’iniziativa.