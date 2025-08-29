Conto alla rovescia nella nostra in Piemonte per il “click day” che consentirà agli aventi diritto di ottenere il voucher Vesta destinato alle famiglie piemontesi con figli da 0 a 6 anni.

Le richieste saranno raccolte online, tramite il sito www.vestapiemonte.it, in base all’ordine di presentazione delle domande. La procedura aprirà alle ore 00:01 del 20 settembre 2025 e resterà attiva fino all’esaurimento dei buoni disponibili (10 milioni di euro in tutto). Per la compilazione della domanda occorrerà avere a portata di mano il codice fiscale dei figli, le credenziali SPID, CIE o CNS ed essere in possesso di un’attestazione ISEE valida.

L’importo del voucher sarà graduato in base alla fascia Isee e per ciascun figlio per cui si faccia domanda:

1.200 euro a figlio per le famiglie con Isee inferiore a 10.000 euro;

1.000 euro a figlio per le famiglie con Isee compreso tra 10.000 e 35.000 euro;

800 euro a figlio per le famiglie con Isee compreso tra 35.000 e 40.000 euro.

Una volta ricevuta la comunicazione di assegnazione, Vesta potrà essere utilizzato per servizi per la prima infanzia (nido, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie, ecc…), scuole per l’infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa), scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); centri vacanza (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa), baby-sitting presso il domicilio della persona richiedente, attività motoria, ludico-educativa, ricreativa e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, musica, danza, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all’apprendimento di una lingua straniera.

Alle famiglie basterà tenere copia delle fatture di spesa e caricarle in piattaforma per ottenere sul conto corrente il rimborso corrispondente al proprio voucher.

È importante ricordare che chiunque stia già ottenendo benefici erogati al nucleo famigliare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati (es. Bonus Asilo Nido Inps) potrà fare domanda e usufruire di Vesta per tutte le altre spese ammissibili indicate sul sito. Ad esempio, chi abbia già coperte da altri sostegni le spese di retta potrà utilizzare Vesta per le spese di iscrizione, pre-post orario, mensa, gite, così come per tutti i servizi indicati di attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione.

Per tutti i dettagli su Vesta è possibile ricevere informazioni: