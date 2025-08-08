L’Associazione Nazionale Orientatori (ASNOR) – associazione professionale iscritta all’elenco del MIMIT promuove un Programma nazionale di 1000 borse di studio a copertura totale, finalizzato a favorire l’accesso alla professione di orientatore nei contesti scolastici, formativi e lavorativi.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche attive del lavoro, rispondendo alla crescente domanda di professionisti qualificati in grado di supportare percorsi di orientamento e accompagnamento personalizzato all’occupazione.
Destinatari
Possono candidarsi soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda:
• Età compresa tra i 24 e i 42 anni;
• Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico (qualsiasi indirizzo);
• Non iscritti al Registro Orientatori ASNOR.
Modalità di partecipazione
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite il form disponibile sul sito
https://asnor.it, dal 21 luglio all’8 settembre 2025.