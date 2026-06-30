Le amministrazioni comunali di Buttigliera Alta e Reano, in provincia di Torino, hanno formalizzato un accordo strategico con ANCI Piemonte per l’avvio dell’iter finalizzato allo studio di fattibilità tecnico-amministrativa riguardante la possibilità di fusione.

L’indagine, annunciata dai sindaci Alfredo Cimarella e Piero Troielli, durerà sei mesi e applicherà criteri scientifici rigorosi. Come fanno sapere i due amministratori, non si tratta di una decisione già assunta bensì di uno screening approfondito per valutare ogni dettaglio con la massima trasparenza e con grande responsabilità istituzionale.

Lo studio prenderà in considerazione sette macro-aree, analizzando in particolare i dati demografici, i modelli normativi e le criticità legate al tema della gestione finanziaria. Saranno valutati attentamente i punti di forza e quelli di debolezza.

In queste ore, i sindaci Cimarella e Troielli hanno voluto rimarcare la centralità del confronto con residenti e imprese locali per raccogliere proposte e dubbi. Qualora l’analisi tecnica confermasse la validità del progetto, l’ultima parola spetterà comunque alla cittadinanza attraverso un referendum consultivo.

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE