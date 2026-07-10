Anci e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS rinnovano anche quest’anno l’invito a illuminare di rosa i palazzi comunali, monumenti più significativi dei Comuni, in occasione della Campagna Nastro Rosa AIRC di ottobre dedicata a sensibilizzare sull’importanza di ricerca e prevenzione per il tumore del seno. Il tumore al seno colpisce oltre 55.900 donne ogni anno e l’obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte.

Negli ultimi vent’anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’89,5%.Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo AIRC invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile.

Un traguardo fondamentale rispetto al quale Anci vuole dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale, chiedendo a tutti i sindaci di illuminare di rosa, la sera del 1° ottobre, i palazzi comunali o un monumento significativo del Comune.

Per aderire è sufficiente compilare il form clicca qui

Ad ogni aderente Fondazione AIRC fornirà un kit digitale con materiali informativi sull’importanza della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno da utilizzare sui propri social, per amplificare presso la cittadinanza i messaggi di sensibilizzazione. Negli ultimi anni grazie all’impegno dei sindaci italiani si sono accesi di rosa centinaia di monumenti, dal Duomo di Milano all’Arco di Tito a Roma, dalla Mole Antonelliana di Torino al Maschio Angioino di Napoli oltre alle sedi dei municipi di moltissimi comuni italiani. La Campagna Nastro Rosa AIRC ha anche come obiettivo quello di raccogliere fondi attraverso la distribuzione di spillette rosa all’interno delle farmacie: per questo, sapendo che molti Comuni gestiscono farmacie, direttamente o attraverso società partecipate, siamo a disposizione per dare ulteriori informazioni sull’attività, scrivendo alla mail nastrorosa@airc.it

La salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale e vogliamo unire le nostre forze in modo da raggiungere il maggior numero di persone su un tema di grande rilevanza per ciascuno di noi.