In occasione della VII edizione della Paper Week, in programma dal 5 all’11 aprile 2027, Comieco, con il patrocinio di ANCI, apre il bando per la selezione della Capitale del riciclo di carta e cartone 2027 e invita i Comuni italiani a candidarsi per un ruolo da protagonisti nella promozione dell’economia circolare (tutte le info e gli allegati qui).

Ogni anno una sola città viene selezionata come Capitale e diventa il centro delle iniziative della Paper Week, con attenzione mediatica e istituzionale a livello locale e nazionale. Durante la settimana, la città ospita eventi gratuiti per cittadini, scuole e imprese, sviluppati insieme a Comieco, alla filiera industriale e agli attori locali. Il programma si costruisce insieme al territorio, valorizzandone risorse, spazi e competenze.

Dietro ogni Paper Week ci sono i numeri di un movimento che cresce edizione dopo edizione: oltre 300 eventi in 7 giorni, più di 60.000 cittadini coinvolti, 13.500 studenti in visita in oltre 100 impianti su tutto il territorio nazionale. L‘edizione 2027 si inserisce in un percorso già avviato da Salerno (2024), Lucca (2025) e Parma (2026): tre città che hanno dimostrato come il titolo di Capitale generi valore e progetti capaci di proseguire ben oltre la settimana di eventi.

Le novità dell’edizione 2027

L’edizione 2027 rafforza il ruolo della Capitale del riciclo di carta e cartone introducendo un’opportunità concreta in più per il territorio: oltre alle iniziative gratuite organizzate direttamente da Comieco durante la Paper Week, la città selezionata riceverà un contributo economico di 25.000 euro, destinato alla realizzazione di iniziative territoriali complementari, progettate insieme a scuole, università, associazioni, enti del terzo settore, istituzioni culturali e operatori locali.

Cosa mette in campo Comieco

A cura di Comieco saranno realizzati: una campagna di comunicazione nazionale, declinata anche a livello locale, con materiali coordinati e un presidio mediatico su scala nazionale e territoriale che garantisce visibilità alle iniziative e alla città selezionata; una selezione di eventi e iniziative gratuite durante la Paper Week.

Chi può candidarsi

Il bando è rivolto ai Comuni capoluogo di provincia con almeno 40.000 abitanti, convenzionati con Comieco per l’avvio a riciclo dei materiali cellulosici e con una presenza attiva della filiera di carta e cartone sul territorio. La candidatura può essere presentata dal Comune oppure, ove previsto, dal Gestore del servizio rifiuti.

Come candidarsi

I Comuni interessati possono presentare la propria candidatura entro il 30 settembre 2026, inviando la manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nel bando. La Capitale del riciclo di carta e cartone 2027 sarà resa nota nell’ambito della 29ª edizione di Ecomondo, al quartiere fieristico di Rimini, dal 3 al 6 novembre 2026.