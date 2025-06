L’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in collaborazione con l’associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e in partenariato con Forum terzo settore e Caritas italiana – hanno lanciato il bando per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del volontariato 2026, un riconoscimento annuale che punta a valorizzare la cultura e il ruolo del volontariato nel rafforzare il tessuto sociale delle comunità.

Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025.

Il bando è rivolto a città metropolitane, capoluoghi di regione o provincia, ma anche a comuni aggregati con più di 35mila abitanti complessivi, favorendo così anche le aree interne e i territori meno centrali. Le candidature devono essere presentate congiuntamente dal Comune interessato e dal Centro di servizio per il volontariato (Csv) territorialmente competente.

L’iniziativa, ispirata alla versione europea del titolo, nasce nel 2020 con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono, valorizzare le esperienze virtuose di collaborazione tra enti, associazioni e cittadini, e riconoscere il contributo del volontariato allo sviluppo locale e al benessere collettivo.

Tra i criteri di valutazione: la qualità del programma e l’innovazione delle attività proposte, il coinvolgimento delle scuole e delle realtà economiche locali, la capacità di attivare partnership significative e una sostenibilità economico-finanziaria credibile. I comuni delle aree interne avranno un bonus di 4 punti in fase di valutazione.

Dopo Bergamo, che ha inaugurato il titolo nel 2022, la Capitale italiana del volontariato è stata Cosenza nel 2023. Nel 2024 è toccato a Trento, che ha ricoperto un doppio ruolo, ricevendo anche il titolo europeo. Palermo, attualmente in carica, passerà idealmente il testimone alla prossima città scelta il prossimo 5 dicembre 2025, nella Giornata internazionale del volontariato.

Il testo del bando e tutte le informazioni utili per presentare la domanda sono disponibili sul sito di CSVnet a questo link.