I Comuni possono presentare domanda per una delle seguenti categorie:
- Città con oltre 100.000 abitanti : riconoscimento dell’eccellenza in materia di sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività;
2. Destinazioni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti: riconoscimento delle destinazioni più piccole all’avanguardia nel turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione ecologica.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 17:00 del prossimo 12 giugno, secondo le modalità previste A QUESTO LINK.