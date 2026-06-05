La Commissione europea ha lanciato il concorso “Capitali europee del turismo” per promuovere un turismo intelligente e sostenibile nell’UE, creare reti e rafforzare le destinazioni, nonché facilitare lo scambio di buone pratiche. I precedenti concorsi “Capitale europea del turismo intelligente” e “Pioniere europeo del turismo intelligente” sono stati unificati sotto il titolo unificato di Capitali europee del turismo , senza modifiche al regolamento o ai premi.

I Comuni possono presentare domanda per una delle seguenti categorie: Città con oltre 100.000 abitanti : riconoscimento dell’eccellenza in materia di sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività; 2. Destinazioni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti: riconoscimento delle destinazioni più piccole all’avanguardia nel turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione ecologica. Le domande potranno essere presentate entro le ore 17:00 del prossimo 12 giugno, secondo le modalità previste A QUESTO LINK.