“Promuovere la valorizzazione delle case museo nei Comuni dove sono nati e vissuti personaggi iconici della storia italiana. Mantenere vive queste comunità significa promuovere cultura e turismo anche in quei piccoli borghi meno conosciuti, rispetto alle grandi città d’arte”. Lo ha detto il vice presidente di Anci Toscana e consigliere comunale di Firenze, Nicola Armentano, intervenendo in apertura dell’undicesima puntata di ‘Fuori dal Comune’, la trasmissione di Redio Rai Gr Parlamento realizzata in collaborazione con l’Anci, che oggi ha dedicato un approfondimento alle case museo case museo dei grandi personaggi della storia italiana (riascolta la puntata).

“L’Anci – ha detto Armentano – promuove questa valorizzazione, sia a livello regionale che nazionale perché queste realtà possono costituire un importante volano di sviluppo e di argine allo spopolamento. Penso a luoghi come la casa confino di Carlo Levi nel minuscolo borgo lucano di Aliano e a tante altre realtà. Le case museo. Rafforzare questo patrimonio culturale vuol dire creare attrattività per i tanti amanti della storia, per un turismo sostenibile e lontano dai tanti fenomeni di overtourism che gravano sulle grandi metropoli. L’Anci – ha concluso il vice presidente di Anci Toscana – è a disposizione per collaborare alla crescita e al censimento nei Comuni di queste case natali dei nostri grandi personaggi”.

La puntata, condotta dal condirettore di Radio Rai Uno Stefano Mensurati e ‘guidata’ dal presidente Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione nazionale Case della Memoria, ‘ poi proseguita con i collegamenti sul territorio.

Giovanni Buvoli, vicesindaco di Mantova con delega al Bilancio e al Turismo ha traghettato i radio ascoltatori sulle orme del ‘Sommo Poeta’ Virgilio, che qui nacque nel 70 a.C mentre Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo ha parlato delle bellezze della dimora storica di Giovanni Boccaccio attiva da un secolo nel Comune toscano.

Dalla Toscana si è passati poi alla Sardegna con Fabio Lai, sindaco di quella La Maddalena di cui l’isola di Caprera fa parte. E Caprera è sinonimo di Giuseppe Garibaldi.

A Valerio Favero, sindaco di Possagno, è spettato il compito di parlare del suo più illustre concittadino, lo scultore veneto Antonio Canova e delle attività a lui legate che in Comune ancora oggi si svolgono.

Personaggi italiani ma anche personaggi ‘quasi’ italiani che hanno segnato profondamente il nostro Paese. E’ il caso di Napoleone, ricordato da Tiziano Nocentini, sindaco di Portoferraio, comune dell’Isola d’Elba dove Bonaparte fu esiliato dal maggio 1814 al febbraio 1815.

La finestra sull’Emilia-Romagna è stata portata dall’assessore a Turismo e Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi che ha porterà l’esperienza nelle case museo dedicate a Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti.

Infine Emanuele Pepa, sindaco di Recanati che ha parlato della casa museo di Giacomo Leopardi e della poco nota passione per il cibo del poeta marchigiano e del suo quasi sconosciuto ricettario.