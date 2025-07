In riferimento al finanziamento per i centri estivi per il 2025 sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Famiglia, le Linee guida sulle spese ammissibili sulle risorse ripartite dal decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 25 giugno 2025, in corso di registrazione presso gli Organi di controllo.