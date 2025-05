Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha prorogato al prossimo 19 maggio il termine per la presentazione della manifestazione di interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori (notizia 7 aprile 2025).

I Comuni interessati devono manifestare l’interesse al finanziamento accedendo esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dedicata.

In caso di problemi di carattere tecnico relativi all’accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistenzapiattaforme@governo.it.

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it.