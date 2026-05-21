Sul sito del DIPOFAM è stato pubblicato l’Avviso per manifestare l’interesse al finanziamento 2026 da parte dei Comuni per le attività socio educative a favore dei minori (centri estivi).
Le attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e possono essere attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati. Nelle more della registrazione del decreto ministeriale, i Comuni interessati dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata entro e non oltre il prossimo 28 maggio.
In caso di problemi di carattere tecnico relativi all’accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistenzapiattaforme@governo.it.
Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento di scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it.