Sul sito del DIPOFAM è stato pubblicato l’Avviso per manifestare l’interesse al finanziamento delle attività socio educative a favore dei minori (centri estivi) per l’anno 2026.

Le attività dovranno essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e potranno essere attuate dai singoli Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte degli organi di controllo competenti, i Comuni interessati dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata aperta entro e non oltre il prossimo 28 maggio.

In caso di problemi di carattere tecnico relativi all’accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistenzapiattaforme@governo.it.

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento di scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it.

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