Firmato il decreto Dipartimentale Politiche per la Famiglia relativo al riparto delle risorse aumentate da 60 mln a 69.773.561,64 di euro per lo svolgimento dei centri estivi, con l’elenco dei Comuni beneficiari e dei rispettivi importi (Elenco comuni beneficiari del finanziamento).
Da quest’anno il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha generato un codice per le spese delle attività come indicato nel decreto. Le modalità di monitoraggio e rendicontazione restano quelle previste dal Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF 8 maggio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 3 giugno 2026 e approvato in Conferenza Unificata il 9 aprile 2026
Le iniziative (rivolte ai minori di età tra 0 e 17 anni) dovranno essere svolte tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2026. Le risorse verranno erogate in esito all’apposizione del visto da parte dei competenti organi di controllo.