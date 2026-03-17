ANCI Piemonte, Politecnico e Università di Torino lanciano un questionario per mappare lo stato dell’arte delle CER sul territorio regionale e valutarne l’impatto sociale ed economico. Il questionario sarà presentato ufficialmente nel corso di un webinar gratuito che si terrà il prossimo 27 marzo alle ore 14:30.

L’interesse del Piemonte per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ha radici profonde: in questi anni, una pluralità di attori – dalla Regione alle fondazioni bancarie, passando per le università e i centri di ricerca – ha lavorato intensamente per promuovere questo modello di innovazione energetica.

Oggi, in una fase in cui il quadro normativo appare delineato, emerge la necessità strategica di mettere a sistema le esperienze maturate e di consolidare lo stato dell’arte con l’obiettivo di valorizzare l’esistente e di orientare lo sviluppo, sulla base di quanto finora realizzato.

Per rispondere a questa esigenza, ANCI Piemonte invita tutte le CER del territorio a partecipare all’importante indagine conoscitiva che sarà presentata nel corso del webinar e che permetterà di:

analizzare i servizi e capire come le CER sviluppino attività innovative con il coinvolgimento dei vari membri nei processi decisionali;

misurare l’impatto sociale di queste realtà, con un focus sui progetti di sviluppo economico-sociale già avviati o in fase di avvio nei territori coinvolti.

L’iniziativa si avvale del supporto scientifico del professor Andrea Lanzini e del dottor Sabatino Galluccio (Energy Center del Politecnico di Torino) e del dottor Fulvio Leonzio (ricercatore dell’Università di Torino e collaboratore ANCI Piemonte). I dati raccolti saranno preziosi per alimentare un confronto costruttivo tra le diverse esperienze piemontesi, che culminerà in un convegno per la presentazione degli esiti complessivi dell’indagine, che si terrà tra la fine di maggio e il mese di giugno. Lo scopo della ricerca è quello di migliorare la capacità delle CER di generare benefici trasversali per le comunità locali, mettendo a fattor comune buone pratiche e strategie operative di successo.

Tutti i referenti delle CER e gli amministratori locali interessati sono invitati a partecipare al webinar che si terrà il prossimo 27 marzo.

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