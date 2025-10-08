Innovazione, intelligenza artificiale e uso degli spazi pubblici sono stati al centro dell’incontro dal titolo “Città e innovazione, IA e spazi pubblici: come coniugare tecnologie civiche e usi dello spazio urbano” che si è svolto lo scorso 30 settembre a Cuneo, nella sala polivalente CDT, in Largo Barale.

Promosso da Comune di Cuneo, ANCI Piemonte ed EDIH-PAI, il confronto ha visto gli interventi della sindaca Patrizia Manassero, dell’assessora alla Polizia Locale Cristina Clerico, dell’assessore all’Innovazione Andrea Girard, del vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte Michele Pianetta e del comandante della Polizia Locale di Cuneo, Davide Bernardi.

A seguire si è parlato di intelligenza artificiale ed etica con Gianfranco Todesco (Città di Torino e ANCI Piemonte) e Guido Boella (vicerettore dell’Università di Torino per l’IA). In conclusione la vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte, Anna Ronfani, è intervenuta sul tema del contrasto alla violenza di genere.

A moderare il dibattito Silvia Botti, architetta e giornalista, direttrice di One Works Foundation e presidente della Fondazione Giovanni Michelucci.

L’iniziativa si inserisce nel progetto EDIH-PAI (Public Administration Intelligence), finanziato dal programma NextGenerationEU, che sostiene pubbliche amministrazioni, PMI e Terzo Settore nella trasformazione digitale attraverso formazione, consulenza e networking per migliorare efficienza e qualità dei servizi pubblici.