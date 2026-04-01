Pubblichiamo la nota elaborata dall’ANCI sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Nel testo si chiariscono le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali.
La pronuncia risolve i dubbi interpretativi legati ai limiti imposti dal criterio del “costo storico” del 2013, autorizzandone il superamento nei casi in cui tale parametro risulti inesistente nel 2013 o del tutto inadeguato alle attuali dimensioni aziendali.